Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für viele Geschäfte war die Pandemie eine Herausforderung. Das Fairness-Kaufhaus in Neustadt hat es ebenfalls schwer getroffen. Alle Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit. Das soll bis Ende 2021 auch so bleiben. Wie es danach weitergeht, ist offen.

„Wir sind nur durch die Pandemie gekommen, weil alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind“, erklärt Joachim Geimer von der Lebenswerk eG, die die sozialen Kaufhäuser in Pirmasens, Kaiserslautern,