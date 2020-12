Seit Sonntag ist sie abgeschlossen: Über mehrere Wochen hatte das Krippenteam der Pfarrei Heilige Theresia von Avila Figuren für die große Weihnachtskrippe im Kirchgarten von St. Marien gesucht. Gemeindemitglieder, Bürger, Passanten, jeder konnte Figuren bringen. Und so wurden Klassiker wie Engel, Hirten, Tiere und Sterne in unterschiedlichen Ausführungen abgegeben. Oder auch Stroh, das in keiner Krippe fehlen darf. Der persönliche Hingucker von Teammitglied Astrid Waller ist die Arche Noah mit Playmobil-Figuren. Jetzt hoffen sie und ihre Kollegen, dass die Krippe zum Verweilen, Staunen, Nachdenken anregt. Nur drei Heilige Könige fehlen noch. Wer dabei helfen kann, dass das Trio zum 6. Januar in die Krippe einziehen, kann sich bei Astrid Waller, Telefon 06321/82588, melden.