Wegen eines kriminalpolizeilichen Einsatzes in Lambrecht ist es am Donnerstag um die Mittagszeit zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 39 zwischen Neustadt und Lambrecht gekommen. Nähere Informationen könne er derzeit nicht geben, sagte Polizeipressesprecher Stefan Molter auf Anfrage. Der Verkehr wurde über Seitenstraßen durch den Ort geführt, dadurch entstanden Rückstaus. Bereits am 6. Mai vergangenen Jahres hatte es einen Kripo-Einsatz in Lambrecht gegeben, bei dem die Bundesstraße ebenfalls gesperrt worden war. Zur Frage, ob die beiden Einsätze sich auf das gleiche Ermittlungsverfahren beziehen, wollte Molter sich nicht äußern. Die Bundesstraße wurde gegen 15.15 Uhr in Richtung Kaiserslautern wieder geöffnet.