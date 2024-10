Wenn die Autorin Emy Eberius und der Gitarrist Bert Gocke am Freitag, 11. Oktober, 19 Uhr, in der Stadtbücherei im Klemmhof zu Gast sind, ist Mitraten angesagt. An dem Abend präsentieren sie ein Kriminalstück rund um das Buch „Baum-Fall“.

Der Inhalt des Stücks: Kaum ein Anwohner eines idyllischen Bergdorfs traut sich noch in den Wald, seitdem einige Prominente dort verschwunden sind. Frisch gefällte Bäume werden gezielt über Straßen und Wege gekippt, in den Ästen hängen Trophäen der Entführten. Polizistin Maggie Mistel hat den sogenannten Baum-Mörder erkannt und will ihn festnehmen. Doch bevor sie den Verdächtigen stellen kann, wird sie selbst zum nächsten Opfer…

Die Besucher dürfen mitraten, wer Maggie Mistel umgebracht haben könnte. Mit dem richtigen Tipp und einem Quäntchen Glück können sie sogar etwas gewinnen. Das Künstler-Duo Bert & Emy ist seit 2016 mit seinen amüsanten und spannenden Geschichten unterwegs. In ganz Deutschland begeistert es Zuschauer mit seinen musikalisch untermalten kleinen Theaterstücken.

Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sieben Euro. Anmeldung erbeten unter Telefon 06321 8551717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.