Die Kriminalitätsstatistik für die Polizeiinspektion Neustadt weist einen Anstieg bei den Deliktzahlen aus. Warum das aber nur eine Seite der Wahrheit ist.

Statistiken sind so eine Sache. Meist kann in solchen Zahlenwerken jeder das finden, was für ihn relevant ist. Daher nehmen sich Inspektionsleiterin Christine Berens und ihr Stellvertreter Peter Fuchs Zeit, um die Kriminalitätsstatistik zu erläutern. Die Daten gelten für Neustadt und die Verbandsgemeinde Lambrecht. Allgemein ist zunächst einmal ein Anstieg bei den Fallzahlen von 4214 auf 4286 zu verzeichnen. Da es vor einem Jahr vor allem darum gegangen war, dass es wegen der Cannabis-Teillegalisierung deutlich weniger strafrelevante Delikte gegeben hatte, ist für die beiden Polizisten bei der Bewertung der Daten der langfristige Trend wichtiger. Und der zeigt: Im Inspektionsgebiet bewegt sich alles im bekannten Rahmen, man liegt sogar deutlich unter dem Spitzenreiterjahr 2023, als 4509 Straftaten gezählt worden waren.

Berens und Fuchs betonen, dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen dazu beitragen wollen, dass sich die Menschen hier sicher fühlen. Daher warnen sie davor, nur eine Zahl zu betrachten. Zu berücksichtigen sei auch, dass von den 4286 angezeigten Fällen 2898 aufgeklärt werden konnten. Die Aufklärungsquote liegt bei 67,6 Prozent – und ist damit höher als vor einem Jahr (66,8) und liegt auch über dem Landeswert (64,8).

Großverfahren in Sachen Kinderpornografie

Außerdem weist Berens darauf hin, dass die Kriminalstatistik ja nur jenen Bereich abdecken könne, der auch angezeigt werde: das sogenannte Hellfeld. Durch neue moderne, technische Möglichkeiten wie die Onlinewache oder das Anzeigen per E-Mail spüre man generell einen Anstieg der Fallzahlen. Dies gelte etwa für Körperverletzungen, was rund um Feste im Sommer häufiger vorkomme. Da lande nun öfter eine Anzeige in der Inspektion, „eben weil die Meldung zeit- und ortsunabhängig erfolgen kann, man also nicht mehr zur Inspektion fahren muss“, sagt Berens. Bei den Rohheitsdelikten, zu denen auch Körperverletzungen zählen, habe man im Vorjahr 1038 Fälle verzeichnet – 2024 waren es 934. Positiv sei, dass sich die Polizei nun kümmern könne, weil es die entsprechenden Anzeigen gebe.

Immer wieder kommt die Polizei Menschen auf die Spur, die über Chatgruppen kinderpornografische Bilder verbreiten. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Auch zum Bereich „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ gibt es eine entsprechende Einordnung: Die Zahlen sind hier von 114 (2024) auf 163 gestiegen. Man müsse hier zum einen die hohe Aufklärungsquote von 90,8 Prozent bedenken. Der Anstieg sei mit zwei Faktoren zu erklären: Zum einen gebe es die Organisation NCMEC in den USA, die die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten verfolge und an die jeweiligen Länder melde. Danach gehe die Info weiter an die Polizeidienststellen. „Wir bekommen durch NCMEC im Prinzip die Täter gleich mitgeliefert und können mit Durchsuchungen auch die Datenträger sicherstellen. Meist geht es um Bilder, die in Chatgruppen landen und dort dann weiterverbreitet werden“, erläutert Andreas Heintz, der Leiter der Kriminalinspektion. 68 solcher Fälle von „Verbreitung pornografischer Schriften“ habe man vergangenes Jahr gehabt. Außerdem habe es in Neustadt ein Großverfahren gegen einen Mann gegeben, der von Kindern aus dem Stadtgebiet Fotos angefordert habe. Das habe zu insgesamt 25 Folgeanzeigen geführt, so Heintz. Auch in diesem Bereich gebe es inzwischen eine höhere Bereitschaft, Taten anzuzeigen, ergänzt Fuchs.

Wichtiges Thema: subjektives Sicherheitsempfinden

Mit 1050 Fällen ist Diebstahl ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Polizeiinspektion. Die Zahlen liegen nur leicht über Vorjahresniveau (plus 17). „Diebstahl bleibt für uns ein großes Thema in Neustadt“, betont Christine Berens. Die Inspektion werde an ihrer Präventionsarbeit mit Infoständen, Schriftzügen mit Sprühkreide zur Sensibilisierung in der Fußgängerzone sowie Sonderstreifen vor allem vor Weihnachten festhalten. „Wir wollen die Passanten ansprechen und auf Gefahren aufmerksam machen. Wir geben Tipps, wie man Wertgegenstände mit sich führen sollte, damit Täter keine Chance haben“, erläutert Berens.

Straßenkriminalität, also Delikte, die in der Öffentlichkeit auf Straßen, Wegen und Plätzen passieren, habe man besonders im Blick, denn „sie zielen direkt aufs subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Berens. Hier habe man im Vergleich zu 2024 einen Rückgang um 14 Fälle auf nun 718 Delikte gehabt. Ebenfalls gesondert ausgewiesen der Bereich Messerangriffe. „Dabei muss mit dem Messer gedroht oder angegriffen werden“, so Fuchs. Zwölf solcher Anzeigen gab es 2025, drei mehr als 2024. Bei Einsätzen werden oft auch Polizisten zu Opfern: In 95 Fällen seien sie angegriffen worden, viermal weniger als 2024. 26 Polizisten wurden im Dienst verletzt (sechs mehr als im Jahr zuvor), „aber zum Glück alle nur leicht“, so Berens.

Betrüger mit immer neuen Maschen

Als Leiter der Kriminalinspektion liegen Andreas Heintz zwei altbekannte Themen unverändert am Herzen: Bei Taschendiebstählen komme es immer häufiger vor, dass direkt nach der Tat mit einer erbeuteten Bankkarte Geld abgehoben werde. „Und das ist ja nur möglich, wenn die Bestohlenen im Geldbeutel ihre PIN vermerkt haben. Wir appellieren eindringlich an alle, das nicht zu tun, sonst macht man es Dieben sehr leicht“, so Heintz. Die Summen seien zwar nicht so hoch, „aber die Betroffenen haben trotzdem einen Schaden“.

Außerdem seien Betrugsmaschen wie Schockanrufe, falsche Polizisten, Enkeltrick oder vermeintliche Gewinn- und Geldanlageversprechen ein „Fass ohne Boden, das hört einfach nicht auf, und die Täter entwickeln immer neue Maschen“, sagt Heintz. Die Polizei mache bei jeder Gelegenheit auf solche Taten aufmerksam und gebe Verhaltenstipps, und doch gebe es fast täglich Opfer. Oft seien die Schäden immens und lägen im fünfstelligen Bereich. „Die Menschen sollen bitte vorsichtig sein und gut überlegen und im Zweifel um Rat fragen, bevor man Geld und Schmuck übergibt oder überweist, denn das ist dann weg“, so Heintz. Besonders tragisch: „In machen Fällen ist dann die ganze Altersversorgung bei den Tätern gelandet.“