Das Kriegerdenkmal wird auf Vordermann gebracht. Genau gesagt, soll das Sandstein-Monument vom Taubenkot befreit werden. Fast 100 Jahre steht es in der Hauptstraße. Manchem war es ein Dorn im Auge. Sogar der Polizei.

Vor einigen Wochen hat sich eine Neustadter Bürgerin über den Zustand des Kriegerdenkmals Ecke Hauptstraße/Laustergasse in der Neustadter Fußgängerzone beschwert. Wegen des ersten Bauabschnitts von „Wasser in die Stadt“ ist es wieder mehr ins Rampenlicht gerückt – und damit auch der Taubenkot auf Ross und Reiter.

Mit ihrer Kritik hat die Bürgerin ohnehin schon offene Türen eingerannt. Die Stadt ist aktiv geworden und lässt das Mahnmal reinigen. „Vermutlich im Juni oder Juli gehen die Arbeiten los“, erklärt Stefan Ulrich, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde. Der Auftrag sei an einen Steinmetzbetrieb vergeben worden. Mit Wasserdruck soll dem Schmutz zu Leibe gerückt, kleinere Makel sollen ausgebessert werden.

„Die Erfahrung mit Denkmälern lehrt, dass es dabei immer zu Überraschungen kommen kann“, sagt Ulrich. Man sei auf mögliche größere Reparaturen vorbereitet. Die Reinigungsaktion soll regulär zwei bis drei Tage dauern, währenddessen das Denkmal eingerüstet wird. Falls doch keine großen Überraschungen auftreten, belaufen sich die Kosten im niedrigen vierstelligen Bereich.

Von Steinmetz Steger gehauen

Seit 1925 steht die Erinnerung an die 501 gefallenen Neustadter Soldaten des Ersten Weltkriegs mitten in der Stadt. Hermann Hahn, Bildhauer und Professor der Münchner Kunstakademie, hatte den Entwurf geliefert, umgesetzt mit heimischem Sandstein wurde dieser vom Neustadter Steinmetz Jakob Wilhelm Steger. Am 29. November 1925 wurde das Kriegerdenkmal feierlich eingeweiht. Seitdem thront es mit einer Höhe von über sieben Metern in der Fußgängerzone.

Im Pfälzischen Kurier vom 4. Dezember 1925 wird das Motiv so beschrieben: „Müde lässt das Tier den Kopf sinken, eine unendliche Erschöpfung und traurige Ergebenheit ausdrückend. Doch sein Reiter, mit Lanze und Stahlhelm, ist noch ganz gesammelte, besonnene Kraft.“ Es ist der Reiter, der stellvertretend für alle überlebenden Soldaten „nach der vom Schicksal erzwungenen Entscheidung mit ungebrochenem Willen wieder zu seinem Volke kommt“, heißt es in dem Artikel weiter.

Seither hat das Kriegerdenkmal immer wieder das öffentliche Interesse geweckt. In seiner fast hundertjährigen Standzeit wurde mehrmals angeregt, das Sandsteinmonument zu versetzen. In einem RHEINPFALZ-Artikel vom 4. Dezember 1951 heißt es: „Es geht nicht an, dass an Markttagen das Denkmal von Buden umgeben wird, dass man es als Stütze für Fahrräder benutzt.“ Auch die Polizei beschäftigte sich in einem Schreiben an den damaligen Oberbürgermeister damit: „In verkehrspolizeilicher Hinsicht bietet das Denkmal ein Hindernis.“ Der ohnehin knappe Raum in der Hauptstraße verenge sich zusätzlich durch das Denkmal.

Mit „Kranz-Streik“ gedroht

Einige Neustadter regten an, das Mahnmal in die Hetzelanlage – dem ehemaligen Standort des Bismarckdenkmals – oder in den Kriegergarten zu verlegen. Selbst die Welschterrasse wurde als Ausweichmöglichkeit vorgeschlagen. Verbände von Kriegsversehrten und Hinterbliebenen drohten sogar, am Volkstrauertag keinen Kranz mehr niederzulegen, wenn das Denkmal nicht verlegt oder zumindest eingezäunt und das Aufstellen von Marktbuden verboten werde.

20 Jahre später rückte es erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. „Das Kriegerdenkmal steht jetzt den Bauarbeiten am Speyerbach mitten im Wege“, lautet es in einem Artikel des „Neustadter Tageblatts“ vom 26. März 1971. Gemeint waren die Arbeiten zur Verrohrung des Speyerbaches. Erneut plädierten einige für den Umzug in die Hetzelanlage.

Mit der Stadtsanierung verschwanden die Marktbuden aus der direkten Nachbarschaft, der Verkehr wurde verbannt, der Speyerbach unter Tage verlegt. Das Kriegerdenkmal „überlebte“ alles an seinem originären Standort. Jetzt wird das Monument Zeuge, wie das Wasser – zumindest ansatzweise – in die Stadt zurückkommt und darf sich über die Nähe zu einem hoffentlich bald wieder belebten Eck freuen. Frisch gereinigt, fällt es dann vielleicht auch wieder mehr Menschen ins Auge – und erfüllt damit seinen eigentlichen Zweck: An das zu erinnern, was nie vergessen werden sollte.