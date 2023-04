Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem prachtvoll in Szene gesetzten Beethoven- und Haydn-Programm bescherte das Festival „Neustadter Herbst“ am Dienstag im Saalbau als Gast der städtischen Konzertreihe ein glanzvolles Hörerlebnis. „Ensemble 1800“, Figuralchor und Vokalensemble zeigten unter Leitung von Fritz Burkhardt, was in ihnen steckt.

Der Übertitel des Konzerts, „Hommage à Napoleon“, verbandelte geschickt zwei Jubiläen, den 2020 pandemiebedingt etwas zu kurzgekommenen 250. Geburtstag Ludwig