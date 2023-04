Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst Corona, nun der Ukraine-Krieg: Die „Nummer gegen Kummer“ des Kinderschutzbunds wird sehr häufig gewählt. Für Kinder ist es wichtig, dass sie ihre Sorgen ansprechen können. Aber auch Eltern wird ein Angebot gemacht.

Am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine, gab die Zentrale des Netzwerks „Nummer gegen Kummer“ an alle 77 Stationen in Deutschland Informationen heraus, wie mit