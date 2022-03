„’S ist Krieg! ’S ist Krieg! O Gottes Engel wehre, und rede Du darein!“ Das dichtete Matthias Claudius 1778. Knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist es leider wieder so weit: Krieg in Europa – und man wünscht sich erneut den dreinredenden Engel.

Europa war und ist für viele Menschen unserer Tage verbunden mit der Erfahrung eines lange währenden Friedens. Jetzt jedoch spüren wir, wie zerbrechlich, ja trügerisch diese Vorstellung war. Ein Gefühl, so ähnlich wie bei den anderen Katastrophen der letzten Zeit: Seuchen, Überflutung, Krieg – das alles gibt es, aber nicht bei uns im zivilisierten Europa, dachte man.

Nun ist Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen haben Angst um ihr Leben, flüchten sich vor Bomben in Keller, U-Bahnhöfe oder an sicherere Orte.

Keine Gegengewalt

Wenn ein Machthaber sein nachbarliches Brudervolk unter Bruch des Völkerrechts mit Gewalt überzieht, bleibt erst mal nichts anderes übrig als härteste Sanktionen. Von Gegengewalt indes müssen wir Abstand nehmen. Von Albert Camus stammt die Erkenntnis: „Die heuchlerische Ungerechtigkeit ruft die Kriege hervor. Die gewalttätige Gerechtigkeit überstürzt sie.“ Beides könnte gelten für die, die jetzt an militärische Einsätze denken.

Man kann nur beten um Einsicht auf allen Seiten. Vor allem um die Einsicht, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Frieden schaffen heißt, den anderen verstehen wollen und ihm Anteil geben an den Früchten der Erde und des Geistes. Es darf aber nicht sein, dass wir mit legalen Mitteln Krieg machen, um einen Krieg zu beenden. Wer sind wir denn, die gern das Reich des Bösen ausrufen, als wären wir die guten Lichtgestalten? Wir müssen unsere Anteile am Übel ebenso wahrnehmen, müssen zu unseren Fehlern stehen, zum Verprassen des endlichen Erdöls und Gases und zum (Waffen-)Geschäftemachen mit Diktatoren.

Klugheit und Phantasie

Und was könnten wir mit 100 Milliarden Euro nicht alles Gutes tun für diese arme Erde und ihre Bewohner? Aber wir sind längst nicht so vollkommen gut wie Gott.

Wir sind noch auf dem Weg von der Gewalt zur Güte – und nur die Liebe schafft manchmal Vergebung und Neuanfang.

Beten wir daher um Klugheit und Phantasie, dass wir den Krieg ausfallen und uns den Frieden einfallen lassen. Denn Krieg ist keine Möglichkeit, Frieden zu sichern. Am Ende hingegen wird der Friede siegen. Weil Gott selbst ihn geschaffen hat und immer wieder neu erschafft.

Der Autor

Frank Schuster ist Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Neustadt-Winzingen.