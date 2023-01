Am Samstag, 14. Januar, findet von 9.30 bis 12.30 Uhr im Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt der „Tag der offenen Tür“ für Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse und deren Eltern statt.

Der Tag beginnt für alle Gäste gemeinsam in der Turnhalle des Gymnasiums in der Landwehrstraße (Böbig). Dort erhalten die Eltern kurz und knapp wissenswerte Informationen über die Schule, während Paten die Grundschulkinder übers Schulgelände führen. Im Anschluss besteht für alle Eltern und Kinder die Möglichkeit, bei einem Rundgang das Gymnasium und die verschiedenen Fachbereiche kennen zu lernen, Schnupperstunden zu erleben, in Workshops kreativ zu sein und sich bei Lehrkräften sowie der Elternvertretung über das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium zu informieren. In einem Elterncafé wird zudem für das leibliche Wohl gesorgt.