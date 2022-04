Der Blaubär in Haßloch veranstaltet am Samstag, 14. Mai, einen Krempelmarkt. Rund um das Jugend- und Kulturhaus verkaufen Kinder Spielsachen, Bücher und andere Dinge, die im eigenen Zimmer aussortiert wurden. Der Krempelmarkt findet nur bei gutem Wetter statt. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich unter 06324 935-460 oder per E-Mail an anmeldung-blaubaer@hassloch.de. Die Standgebühr beträgt fünf Euro.