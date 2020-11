Wegen dringend notwendiger Baumfällarbeiten muss die K 3 im Kaltenbrunner Tal am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. November, gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Königsmühle und der Kaltenbrunner Hütte. Somit ist auch der dortige Waldparkplatz nicht zu erreichen. Einige Bäume sind nicht mehr standsicher und müssen gefällt werden, teilt der städtische Forstbetrieb mit. Zudem startet die Saison der Holzernte. Es stehen Durchforstungen an, die die Kronenentwicklungen gesunder und starker Laubbäume fördern. Aufgrund des mäßigen Holzmarkts stehen auch dieses Jahr nur wenige Holzeinschläge an. Einschlagsorte in den nächsten Wochen liegen beispielsweise an der Königsmühle, rund um den Königsberg und im Buchenloch. Dabei kommt es auch zu Sperrungen an Wanderwegen und -pfaden.