Das A-Klasse-Duell im Kreispokal Rhein-Mittelhaardt zwischen dem SV Gommersheim und der TSG Deidesheim am Mittwochabend war eine einseitige Angelegenheit. Der aktuelle Tabellenführer gewann beim Tabellen-13. mit 8:1 (5:0). Schon nach 20 Minuten führten die die Gäste mit 5:0: Eric Benkler hatte die TSG bereits in der dritten Minute per Strafstoß in Führung geschossen, Ricardo Wertmann (4.), Tim Holz (10.), Ioannis Hatoupis (13.) und Florian Dick (19.) trafen. Mit 0:5 ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Dick (52.) und zweimal Wertmann (67., 72.), ehe Simon Laber der 1:8-Ehrentreffer gelang.

„Es hätte sogar noch höher ausfallen können“, erklärte Deidesheims Spielertrainer Danko Boskovic. Er schnürte an diesem Abend selbst die Fußballschuhe, „obwohl ich ja eigentlich dafür gar nicht mehr vorgesehen bin“. Er rotierte auf einigen Positionen, dennoch zeigte seine Mannschaft vollen Einsatz gegen den Ligakonkurrenten. „Wir haben eine junge Mannschaft und auch Ziele für diese Saison“, sagte Boskovic. Am Sonntag zum Spiel gegen Weingarten erwartet der TSG-Trainer wieder einige Spieler zurück, die in Gommersheim ausgesetzt hatten: „Wir werden auch da eine schlagkräftige Truppe haben. Wenn wir gewinnen, können wir beide Siege ausgiebig feiern, da am Montag frei ist.“