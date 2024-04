In den Senioren-Kreispokalwettbewerben des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt für Kleinfeldmannschaften stehen die Endspielteilnehmer fest.

Im Halbfinale der Altersklasse Ü40 gewann die FG Mutterstadt beim FC Speyer mit 5:4, die SG Haßloch gegen die TSG Deidesheim mit 7:6 nach Neunmeterschießen. In Haßloch führten die Deidesheimer durch Tore von Dennis Schönung (10.) und Alexander Schwarz (28., 30.) mit 3:0. Christian Heiter (36.), Mario Schmidt (43.) und Martin Schlegel (67.) glichen zum 3:3 aus.

Bei den Ü50-Senioren schlug die SG Seebach/Ungstein die SG Altdorf-Böbingen/Freimersheim mit 3:2, der FV Berghausen siegte beim TuS Altrip mit 3:2. Die Endspiele zwischen Berghausen und Seebach/Ungstein (Ü50) sowie Mutterstadt und Haßloch (Ü40) werden am 27. April ab 15 Uhr beim SV Geinsheim ausgetragen. Am 12. April stehen die Halbfinals der Ü32-Senioren an: Um 18 Uhr erwartet Böhl-Iggelheim den FV Heiligenstein, um 19.30 Uhr der TuS Maikammer den VfB Haßloch.