Die Kleintierzüchter aus Lachen-Speyerdorf sind nach vier Jahren wieder Ausrichter der Kreiskaninchenschau der Mittelhaardt. Am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr werden in der alten Turnhalle (Karl-Ohler-Straße 23) rund 150 Rassekaninchen präsentiert. Zeitgleich findet die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf statt. Dort werden in großräumigen Gehegen Rassegeflügel (Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben) und in geschmückten Schauvitrinen viele Vögel gezeigt. Preisrichter vergeben Punkte und entscheiden so über Meistertitel und Ehrenpreise. Die Preisverleihung ist am Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Gastgeber sorgen für eine Bewirtung, und es gibt einen Infostand des Aquarien- und Terrarienvereins.