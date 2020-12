Die Bauarbeiten an der Kreisverkehrsanlage im Anschluss an die Autobahn-Zufahrt Neustadt-Süd und die Bundesstraße 39 liegen im Zeitplan. Wie Neustadts Baudezernent Bernhard Adams mitteilte, hat der für die Bauarbeiten zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer den 23. Dezember als Baustellenende anvisiert. Die Behörde hatte mit sechs bis acht Wochen Bauzeit geplant. Seit Anfang November werden der Kreisel und die Zufahrtsstraßen auf einer Gesamtlänge von rund 400 Metern erneuert. Die Sanierung ist laut dem Landesbetrieb notwendig, weil die unteren Schichten der Fahrbahn in sehr schlechtem Zustand sind. Das hätten über 20 Probebohrungen ergeben. In den vergangenen Jahren habe der LBM die Fahrbahn immer wieder ausgebessert, jetzt sei eine komplette Erneuerung notwendig geworden.