Weil im Frühjahr coronabedingt nur wenige Gemeinden an der Aktion „Saubere Landschaft“ teilgenommen haben, ruft der Landkreis Südliche Weinstraße jetzt noch einmal dazu auf. „Eigentlich ist es traurig, dass es so eine Aktion überhaupt geben muss, nur weil einige Leute ihren Müll einfach gedankenlos in der Landschaft entsorgen“, wird Landrat Dietmar Seefeldt in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Glücklicherweise fänden sich aber immer wieder viele Freiwillige, die sich an dem Aktionstag beteiligen. „Deshalb hoffen wir nun in der zweiten Runde für dieses Jahr auf einen regen Zuspruch.“

Die Ortsgemeinden können eigenständig einen Termin im Oktober festlegen, an dem die Aktion unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln stattfinden soll. Die dafür notwendigen Container können bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße kostenfrei angefordert werden, Telefon 06341/940-212 oder 06341/940-237.