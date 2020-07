Die Sommerferien sind in der zweiten Halbzeit. Was könnte man nun noch mit dem Nachwuchs unternehmen? Einige Vorschläge hat Marion Fliehmann von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft in petto. Vielleicht können die RHEINPFALZ-Leser weitere beisteuern.

Ins Rollen gebracht hat alles natürlich Corona. Mit dem Lockdown im März mussten Schulen und Kindertagesstätten schließen, waren Spielplätze und Freizeitparks sowie Schwimmbäder dicht, öffentliche Plätze und Schulhöfe abgesperrt. Marion Fliehmann engagiert sich als Sozialarbeiterin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG) regelmäßig im Stadtteilteam Branchweiler.

Zusammen mit Sozialeinrichtungen – wie dem Jugendcafé, der Caritas, der Martin-Luther-Kirchengemeinde und Schulsozialarbeitern – organisiert sie auch das Ferienprogramm Spiel & Spaß in Branchweiler in der Eichendorffschule. Doch dieses Jahr fällt es coronabedingt aus. „Ich habe mir daraufhin Gedanken gemacht, was die Kinder jetzt machen könnten“, sagt Fliehmann.

Wenig Kinder auf der Straße

Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte sie ohnehin kaum noch Kinder auf der Straße gesehen. Normalerweise seien in Branchweiler immer viele Kinder unterwegs, die Spielplätze voll. „Das hat mir weiter Kopfzerbrechen bereitet“, erzählt Fliehmann. „Was machen die jetzt daheim?“

Die Sozialarbeiterin lassen die Gedanken nicht mehr los. Bei ihrem Vorgesetzten Martin Ulmer, Prokurist und Leiter der Organisationsabteilung der WBG, spricht sie das Thema an: „Wie können sich Familien beschäftigen, und vor allem was kostet nichts?“ Fliehmann denkt vor allem an sozial schwächere Familien, die nicht das Geld für neue Spiele, Fahrräder oder Inliner haben.

Ulmer erzählt seiner Mitarbeiterin von der 13-jährigen Sofia Bauscher, der Tochter seines Bekannten Stefan Bauscher. Das Mädchen hat sich zusammen mit Freundinnen Spiele ausgedacht. Und damit war für Fliehmann die Idee einer Zeitungssommerserie geboren: „Ich glaube, dass sich Kinder viel selbst ausdenken, manchmal braucht es dafür nur einen kleinen Impuls, und so kam ich darauf, Anregungen für selbstausgedachte Spiele in der Zeitung zu veröffentlichen.“

Die ersten vier Vorschläge

Camping in den eigenen vier Wänden: Marion Fliehmann kennt das Spiel noch aus ihrer Kindheit. Mithilfe von Decken, Laken und Tüchern Tische abdecken oder Stühle ein Stück entfernt voneinander aufstellen und die Utensilien über beide Lehnen hängen. Das dadurch entstandene Zelt noch mit Kissen und Decken auspolstern und man hat einen originellen Raum, um in besonderer Atmosphäre Spiele zu spielen, Hörbücher zu hören oder Geschichten vorzulesen. Wer mehr Campinggefühl haben will, kann auch die Butterbrote im selbstgebauten Zelt verspeisen. Alles, was vorhanden ist, kann man dafür benutzen. Und wer einen Balkon oder Garten hat, kann sich das Tipi auch draußen aufbauen.

Verstecken mit dem Mobiltelefon: Sofia Bauscher und ihre Freundinnen haben sich ein besonderes Versteckspiel ausgedacht. Zwei verstecken sich, während eine wartet, um die anderen zu suchen. Erst wenn die beiden Versteckten über WhatsApp ihrer Freundin das Kommando „Los“ gesendet haben, darf diese suchen. Das Besondere dabei ist, dass die beiden Mädels aus ihren Verstecken Fotos an die Suchende senden mit Hinweisen, wo sie sich befinden könnten. Also Bilder vom Boden, von Hauswänden oder öffentlichen Plätzen.

Sandwich im Wohnzimmer: Die Autorin erinnert sich an das Spiel Sandwich aus Kindheitstagen. Dafür benötigt man nur Sitzpolster oder Bettdecken. Dickere Kissen sind auch möglich. Nun noch ein Zimmer finden, in dem auf dem Boden genügend Platz und genügend Abstand zu spitzen Gegenständen oder scharfkantigem Möbel ist, und los geht’s. Als erstes ein Polster auf den Boden legen. Dann legt sich der oder die erste darauf. Ein weiteres Polster auflegen. Dann legt sich das nächste Kind darauf. Das Ganze wird solange gestapelt, bis alle aufeinander liegen und der Sandwichturm hält.

Verstecken im Dunkeln: Marion Fliehmann hat das Verstecken im Dunkeln als Kind geliebt. Alle Rollos runter lassen und Lichter ausmachen. Das Zimmer sollte möglichst stockdunkel sein. Wer sucht, wartet vor dem Zimmer. Erst, wenn sich alle anderen versteckt haben, kann der andere ins Zimmer schlüpfen und mit der Suche beginnen. Dabei gilt nur die Tastsuche, also vorsichtig mit den Händen alles abtasten, bis die anderen gefunden wurden.

Leser-Aktion

RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser, die ebenfalls Ideen haben, können sie der Redaktion Neustadt per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de schicken. Dabei bitte Namen, Wohnort und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen angeben.