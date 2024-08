Der Krankenstand in der Stadt Neustadt war im ersten Halbjahr 2024 höher als im Vorjahreszeitraum 2023. Das hat die Krankenkasse DAK-Gesundheit mitgeteilt. Nach einer Analyse der Kasse stieg er von 4,3 auf 6,6 Prozent und lag somit über dem landesweiten Durchschnitt für Rheinland-Pfalz von 6,0 Prozent. Von Januar bis Juni 2024 war jeder und jede Beschäftigte im Landkreis durchschnittlich 8,2 Tage krankgeschrieben. Die DAK hat in einer Sonderanalyse die Krankschreibungen aller DAK-versicherten Beschäftigen in der Region ausgewertet. In der ersten Jahreshälfte kamen statistisch auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte insgesamt rund 824,9 Ausfalltage, was im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ein Plus von 12,9 Prozent bedeutet.

„Der weiterhin hohe Krankenstand in der Stadt Neustadt ist alarmierend und sollte auch ein Weckruf für die Arbeitgeber sein“, sagt Melanie Foos, DAK-Chefin in Landau. „Wer die Gesundheit seiner Beschäftigten schützt, stärkt auch die Leistungsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens. Eine Antwort auf die Fehlzeiten könnte ein verstärktes betriebliches Gesundheitsmanagement sein.“

Die meisten Ausfalltage gingen im ersten Halbjahr auf das Konto von drei Erkrankungsgruppen. Rang eins belegten psychische Erkrankungen mit 187,8 Fehltagen je 100 Versicherte. Dahinter kamen Krankheiten des Atmungssystems mit 180,9 Fehltagen, gefolgt Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes auf Rang 3 mit 110,1 Fehltagen je 100 Versicherte. Zum Vergleich: Landesweit lagen Atemwegserkrankungen mit 207 Fehltagen je 100 Versicherte an der Spitze.

Die DAK-Gesundheit hat eigenen Angaben zufolge rund 335.000 Versicherte in Rheinland-Pfalz, davon rund 2300 in Neustadt.