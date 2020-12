15 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wurden am Dienstag im Marienhaus Klinikum Hetzelstift behandelt. Wie Pressesprecherin Claudia Reh am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt hat, wird einer der Patienten intensivmedizinisch betreut, muss aber nicht beatmet werden. Das Hetzelstift muss laut Landesvorgaben zwei Intensivbetten für Corona-Patienten vorhalten. In anderen Krankenhäusern ist die Lage teilweise angespannt.

Auch beim Personal gebe es immer wieder Mitarbeiter, die positiv getestet wurden oder aber wegen Kontakten in Quarantäne müssten, so Reh. Trotzdem laufe der Betrieb halbwegs gut: Auch deshalb, weil viele Mitarbeiter bereit seien, auf anderen Stationen einzuspringen.

Auch weiterhin Besuchsverbot

Nach wie gilt für das Krankenhaus ein Besuchsverbot: Das sei das einzig probate Mittel, um kein unnötiges Risiko einzugehen, so Reh, auch wenn es für die Betroffenen belastend sei. Werdende Väter dürften bei der Entbindung im Kreißsaal dabei sein, sofern sie keine Symptome hätten, müssten dann aber das Krankenhaus sofort verlassen.

Aktuell sind die Patientenzimmer weiter mit nur zwei Betten bestückt; Notfallpatienten hätten natürlich Vorrang, doch seien auch normale Behandlungen möglich, erläutert die Sprecherin. Neben der Krankenhaus-Krisenstabs tagten jeden Morgen die Ärzte, um gemeinsam mit dem OP-Direktor zu besprechen, was möglich ist. Danach würden Termine vergeben.

Ob das Krankenhaus demnächst die Testung im städtischen Testcenter übernimmt, bleibt offen. „Wir warten weiter auf Anweisungen vom Land“, sagt Reh. Ihr Appell an die Bürger: vernünftig zu bleiben und die AHA-Regeln einzuhalten. ahb