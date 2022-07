Für die seit April vergangenen Jahres leerstehenden Räume der geschlossenen Filiale der Sparkasse Rhein-Haardt in Weidenthal hat sich eine neue Nutzung gefunden.

In die Räume wird eine Praxis für Krankengymnastik einziehen. Einem entsprechenden Bauantrag für eine Nutzungsänderung stimmte der Gemeinderat am Mittwoch zu. Ebenfalls zugestimmt wurde einem Bauantrag für eine Nutzungsänderung der ehemaligen Räume des Jugendtreffs im Weidenthaler Rathaus. Hier wird der Friseursalon „Schnitt Punkt“ von Anna Hinz einziehen. Genehmigt wurde auch, dass der Friseursalon ein Werbeschild aufhängt. Der Umbau der Räume im Rathaus solle „schnellstmöglich“ beendet werden, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Hinz zieht in das bisherige Domizil des Jugendtreff, während dieser in die ehemalige Arztpraxis umzieht.