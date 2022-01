Die Arbeiten an der Lärmschutzwand der Bahn führen erneut zu Behinderungen für Autofahrer: Wie die Stadt mitgeteilt hat, muss die B39 (Talstraße) am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr halbseitig gesperrt werden. Betroffen ist der kurze Teilbereich gegenüber der Unterführung Saarlandstraße. Die Straße könne in beide Richtungen genutzt werden. Es könne aber zu Behinderungen kommen. Gesperrt werde die Fahrspur stadtauswärts sowie der Rad- und Fußweg. Laut Stadt wird erneut ein Autokran aufgestellt, um Material für den Bau der Lärmschutzwand anzuliefern. Aufgrund der Bauarbeiten muss zudem im genannten Bereich der Talstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Vollsperrung erfolgen. Die Deutsche Bahn AG errichtet seit Sommer 2020 in Neustadt vier Lärmschutzwände. Gebaut wird auf einer Gesamtlänge von 3,34 Kilometer. Laut Stadt sollen die Arbeiten im März abgeschlossen werden.