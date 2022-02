„Ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer bettelte am Mittwoch förmlich darum, von der Polizei kontrolliert zu werden“, teilen die Neustadter Beamten am Donnerstag mit. Der Mann fuhr demnach gegen 16.30 Uhr in der Speyerdorfer Straße/ Einmündung Schlachthofstraße auf dem Fußgängerweg an einem an der Ampel wartenden Streifenwagen vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hat. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von THC und Amphetamin an, zudem hatte er noch geringe Mengen Amphetamin in der Hosentasche. Der 51-Jährige musste zur Blutentnahme mit auf die Wache. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.