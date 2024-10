Nach zwei ausverkauften Auftritten des Krabbetheaters hat sich die Theatergruppe entschieden, eine weitere Vorstellung anzubieten. Der Erlös der Aufführung von „Onkel Herrmann und die Plunderhosen“ am Freitag, 15. November, 19 Uhr, im Pfarrzentrum St. Martin kommt dem Kinderhospiz Sterntaler zugute.

Wie das Krabbetheater mitteilte, wird es es nicht nur die Einnahmen aus dem Kartenverkauf, sondern auch das aus dem Verkauf von Speisen und Getränken eingenommene Geld an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen spenden. Dort werden schwer erkrankte Kinder und ihre Familien auf ihrem letzten gemeinsamen Lebensweg begleitet.

Das Lustspiel „Onkel Herrmann und die Plunderhosen“ stammt aus der Feder von Regina Rösch. In drei Akten mit jeweils Pausen von 20 Minuten dazwischen geht es um Herrmann Schmitt und sein Testament: Erbonkel Herrmann war nie verheiratet, deshalb vermuten alle, dass er viel Geld besitzt. So mischt sich in die Trauer um den geliebten Verstorbenen schon bald die Vorfreude auf ein stattliches Erbe. Die Neffen Klaus-Dieter und Benno sind „Alleinerben“ und ihre Ehefrauen schweben im siebten Erbschaftshimmel. Doch schon bald geht das Gerücht um, Onkel Herrmann habe seine „große Liebe“, die Freiwillige Feuerwehr, in seinem Testament großzügig bedacht. In einer Videobotschaft verkündet er seinen letzten Willen...

Info

Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 28.Oktober. Tickets können unter der Telefonnummer 06323/7851 bestellt werden.