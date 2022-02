Laut Naturschutzbund (Nabu) hat die Amphibienwanderung begonnen. Auf einigen Strecken in Neustadt und der Umgebung sollen Autofahrer daher jetzt gut aufpassen. Frösche, Kröten und Molche seien durch die warmen Temperaturen der vergangenen Tage aus ihrer Winterstarre erwacht, so der Nabu. Daher beginne nun deren Wanderung. Denn die kalte Jahreszeit verbringen die meisten Arten in einem geschützten Versteck im Wald oder in Feldgehölzen und Hecken. Sobald die Temperaturen steigen, machen sie sich auf den Weg zu ihrem Laichgewässer. Erdkröten können dabei laut Nabu mehrere Kilometer zurücklegen. Allerdings seien die Tiere noch sehr geschwächt und somit langsam unterwegs.

Das sei auch der Grund dafür, dass viele Amphibien auf Straßen überfahren werden. Um die Tiere bei ihrer Wanderung zu schützen, stellt der Nabu an Straßenabschnitten, die von vielen Amphibien gequert werden, Schutzzäune auf. Der Nabu betont, dass in Neustadt unter anderem im Kaltenbrunner Tal mit Fröschen und Kröten auf der Straße zu rechnen sei. Dies gelte ferner für die Totenkopfstraße in Sankt Martin. Der Nabu bittet Autofahrer um Rücksichtnahme, um Helfer und Amphibien nicht zu gefährden. Besonders bei milden Nachttemperaturen von über 5 Grad und bei Regen sei Vorsicht wichtig. Wer den Nabu bei der Betreuung der Schutzzäune unterstützen will, kann sich unter Telefon 06341 31628 melden.