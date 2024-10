Wer wird am Samstag, 26. Oktober, in der Kulturhalle (Alte Turnhalle) zur 64. Weinprinzessin Lachen-Speyerdorfs und damit zur Nachfolgerin Jasmin Schwaabs gekrönt? Die Besucher des seit drei Jahren von den Weinfreunden Lachen-Speyerdorf gestalteten und ausgerichteten Krönungsabends erfahren es als Erste.

Die Gäste können sich ab 19 Uhr auf einen laut Veranstalter feierlichen Abend mit viel Unterhaltung freuen. So wird die Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Dominique Christine Fürst, besser bekannt als Betty Sue, für Stimmung sorgen. Mit dabei ist auch in diesem Jahr der „ChorKult“ Lachen-Speyerdorf mit dem Kinderchor „Notenhüpfer“. Durch den Abend führt die ehemalige Pfälzische Weinkönigin Anastasia Kronauer. Die Krönung geht gegen 22 Uhr nahtlos in die Aftershow-Party über, zu der die Landjugend einlädt.

Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es bei den Weinfreunden per E-Mail (weinfreunde-lsp@t-online.de) oder an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr.