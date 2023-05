Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sollen für die Stellplätze in der Haardter Straße nach Abschluss der Sanierung Parkgebühren verlangt werden? Diese Frage stellt sich derzeit in Haardt. Zu klären ist auch, was aus den Anwohnern wird.

Von den 153 Parkplätzen, die in der Haardter Straße vor Beginn des Ausbaus vorhanden waren, wird es 22 bis 32 nach der Sanierung nicht mehr geben. Das geht aus einem Gutachten zur