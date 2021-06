Mit dem 1. Juli bleibt in Sachen Corona-Tests fast alles beim Alten. Zwei Änderungen sind aber wesentlich.

Ab 1. Juli gilt eine neue Testverordnung in Rheinland-Pfalz. Dabei sollen die bislang aufgebauten flächendeckenden Testungen erhalten bleiben. Auch in Neustadt werden damit weiterhin kostenlose Schnelltests angeboten, an erster Stelle vom DRK, gefolgt vom Hetzelstift und privaten Dienstleistern. Allerdings gibt es zwei Änderungen.

Das Deutsche Rote Kreuz übernimmt ab Donnerstag das Testzentrum in der Speyerdorfer Straße (früher Aldi) vom Hetzelstift. Dort wird montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr getestet. Das DRK wird zudem ab heute nur noch im Testzentrum PCR-Tests durchführen.

Online registrieren möglich

Die weiteren DRK-Schnellteststellen sind wie folgt geöffnet, der letzte Test ist jeweils eine Viertelstunde vor Schließung möglich: Klemmhof, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr; Hetzelgalerie, montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 17 Uhr; Parkplatz Pfitzenmeier, täglich von 8 bis 20 Uhr. Darüber hinaus tourt von Montag bis Mittwoch der DRK-Schnelltestbus durch die Weindörfer. Internet: www.drk-neustadt.de.

Tests wieder im Hetzelstift

Das Krankenhaus Hetzelstift wiederum bietet PCR- sowie Schnelltests ab Donnerstag in den Räumen seiner Cafeteria an, und zwar montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und sonntags von 10.30 bis 13.30 Uhr, Zugang zum Verwaltungsgebäude über den Besucherparkplatz.

Alle Schnelltest-Stationen benennt die Stadtverwaltung auf https://schnelltest.neustadt.eu.