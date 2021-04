Die Neustadter Stadtverwaltung verweist erneut auf das Angebot, dass Besucher freitags und samstags kostenlos in der Klemmhof-Tiefgarage parken können. Die Schranke ist bei der Einfahrt in das Parkhaus unten. Besucher müssen ein Ticket ziehen und dieses vor der Ausfahrt am Ticketautomat entwerten. Kosten entstehen dabei nicht. Zusätzlich gibt es den bewachten und kostenlosen Fahrradparkplatz im Rathaus-Innenhof. Er ist samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Damit wollen die Stadt, die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) sowie die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) den Handel und die Gastronomie der Innenstadt unterstützen.