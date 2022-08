Trotz zunehmender Digitalisierung gibt es immer noch viele Menschen, denen der Zugang zum Internet aus vielerlei Gründen verwehrt bleibt. Die Lebenswerk eG als Trägerin der Fairness-Kaufhäuser in Neustadt, Kaiserslautern, Pirmasens und Homburg bietet nach eigenen Angaben für alle Menschen ohne Computer und Internet zu Hause an, kostenlos und unbegrenzt im Internet zu surfen. Um zum Beispiel Bewerbungen zu schreiben, nach Stellen oder Wohnungen zu suchen oder einfach nur E-Mails zu checken. Das Fairness-Kaufhaus Neustadt in der Roßlaufstraße 5 startet mit seinem Angebot ab Donnerstag, 1. September. Montags bis donnerstags stehen zwei Plätze von 10 bis 17 Uhr, sowie freitag und samstags von 10 bis 13 Uhr zur Verfügung.