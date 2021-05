Kira war der schwerste Brocken. Die siebenjährige Dogge landete am Samstag direkt auf dem Operationstisch. Bei der ersten Gratis-Sprechstunde zweier Neustadter Tierärzte für Menschen mit schmalem Geldbeutel war die Nachfrage überschaubar.

„Wir müssen uns überlegen, wie wir beim nächsten Mal noch mehr Menschen erreichen, die solch ein wichtiges Angebot annehmen“, betonte Robin Rothe, Leiter der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick am Samstag. Der Lichtblick hatte die Benefiz-Aktion gemeinsam mit dem Tierschutzverein Tilda organisiert, die Tierärzte Kirstin Schliecker und David Müller-Schliecker und ihr Team halfen unentgeltlich. Auch Madélene Seyler von Tilda hat mit einer stärkeren Nachfrage gerechnet. Die beiden vermuten, dass die Hemmschwelle bei den Menschen mit schmalem Budget noch zu groß sei, solch ein Angebot anzunehmen. Auch der Futtertisch mit Nahrungsspenden für Hunde, Katzen und Vögel blieb weitgehend unangetastet. „Wer Bedarf hat, soll sich bei uns melden“, sagte Seyler.

Trotz der verhaltenen Nachfrage konnte zehn Tieren geholfen werden. Gesundheitscheck, Impfungen und zwei Kastrationen bei Katzen wurden vorgenommen. Das größte Sorgenkind war Dogge Kira. Ihre Besitzerin Sabine, eine 33-Jährige aus Kaiserslautern, hatte über die RHEINPFALZ von der Aktion erfahren. „Ich kam her, um sie einschläfern zu lassen, weil sie sehr viele Tumore an ihrem Gesäuge hat“, so Sabine. Erste Hoffnung keimte nach dem Röntgen auf. „Es gibt keine Metastasen“, stellten die beiden Tierärzte fest. Sie schlugen vor, zunächst die Gesäugeleiste mit den meisten Tumoren zu entfernen, um bei einem zweiten Eingriff auch die andere Seite zu behandeln.

Auch zweite OP kostenlos

So landete das 40 Kilogramm schwere Tier auf dem OP-Tisch. Während die digitale Überwachung der Körperfunktionen piepte, kümmerte sich Tierarzt Müller-Schliecker um Kira. Was blieb, war eine 40 Zentimeter lange Naht. Und eine überglückliche Besitzerin, die mit Kira bereits viel erlebt hat. Kira war einmal, als Sabine kurzzeitig in einer Pflegestelle untergebracht gewesen war, ohne Erlaubnis weiterverkauft worden. „Nur über ihren Chip haben wir sie drei Jahre später wiederbekommen. Sie wurde in dieser Zeit als Gebärmaschine missbraucht“, so die Halterin.

Die alleinerziehende Mutter braucht auch für die zweite Operation in zwei Monaten keine Kosten zu befürchten. Ein ehrenamtlicher Lichtblick-Mitarbeiter, der selbst im Tierschutz engagiert ist, sagte spontan zu, sämtliche Materialkosten zu übernehmen. Personalkosten entstehen keine: Das gesamte Praxisteam, neben den Ärzten noch fünf Mitarbeiterinnen, helfen am Samstag und bei weiteren Genesungsschritten unentgeltlich. „Tiere sollen nicht leiden, wenn ihre Besitzer kein Geld haben. Alleine für diese Dogge hat sich der Einsatz heute gelohnt“, meinte Nina Lütters vom Praxisteam. Das sagt auch Tierarzt Müller-Schliecker: „Kira hat die Operation gut überstanden und dadurch an Lebensqualität gewonnen. Wir müssen den pathologischen Befund abwarten, ob der Tumor gutartig war.“

Nächster Termin mit Fahrservice

Für Tierarzthelferin Toni Heesch-Mergenthaler ist die Aktion eine gute Gelegenheit, sich ehrenamtlich für Tiere zu engagieren. „Ich wollte ins Ausland, um Tieren zu helfen, doch dann kamen meine Kinder zur Welt. So helfe ich heute hier“, sagte sie. Besitzerin Sabine ist froh, den Weg aus Kaiserslautern auf sich genommen zu haben. „Das ist ein super Team, wir wurden so lieb aufgenommen. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn wieder einmal so ein Angebot gemacht hat, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen.“

Tierärztin Kirstin Schliecker denkt schon an das nächste Mal. „Dann im Herbst mit Fahrservice für ältere Menschen. Und auch mit der Möglichkeit, einen Hausbesuch an diesem Tag dann auszumachen.“

Kontakt

Wer beim Tierschutzverein Tilda Futterspenden abholen will, kann sich per E-Mail an tilda-ev@t-online.de wenden.