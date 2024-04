Die Finanzierung der Kitas in freier Trägerschaft, also etwa die kirchlichen Kitas, musste auf Landesebene neu geregelt werden. Seit drei Jahren ringen Kommunen und freie Träger um eine Lösung. Eine jüngst getroffene Vereinbarung deckt diese Frist ab und gilt bis Ende 2024. Im Jugendhilfeausschuss erläuterte Alf Bettinger, Fachbereichsleiter Familie, Jugend und Soziales, wie die Stadt Neustadt die erforderlichen Mittel aufbringen kann. Die Stadt habe auch in den vergangenen drei Jahren die entsprechenden Summen nach den alten Regelungen für die freien Träger ausgezahlt. Die getroffene Übergangsvereinbarung bedeute allerdings höhere Sätze. Um diese auch rückwirkend zahlen zu können, ohne den ausgeglichenen Haushalt zu gefährden, „haben wir für 2021 und 2022 Rückstellungen gebildet, da wir ja wussten, dass Mehrkosten kommen“, so Bettinger. Konkret geht es ihm zufolge für ein halbes Jahr in 2021 um 430.000 Euro sowie um jeweils etwas über eine Million Euro für die Jahre 2022 und 2023. Nun werden die Rückstellungen aufgelöst, das Geld für 2023 ist im Nachtragshaushalt bereitgestellt worden, und für 2024 wurden laut Bettinger „ausreichend Mittel“ im Haushalt eingeplant. Der Jugendhilfeausschuss stimmte zu. Nun müssen noch Hauptausschuss und Stadtrat beraten.