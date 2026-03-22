Der Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis 45 (Kaiserslautern II) blieb spannend bis zur letzten Minute. Am Ende sicherte sich der Christdemokrat Norbert Herhammer den Sieg.

Wer hat am Ende die Nase vorne? Das Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Kaiserslautern II war denkbar knapp. Um 20.45 Uhr sind 82 von 83 Wahlbezirke ausgezählt, CDU-Kandidat Norbert Herhammer liegt mit 26 Prozent der Stimmen 0,3 Prozentpunkt vor SPD-Mann Dennis Matheis und 0,8 Prozentpunkte vor dem AfD-Vertreter Dirk Bisanz. Einige Minuten später steht das Ergebnis fest: Herhammer hat es geschafft, auf die letzten Meter ist die Differenz sogar noch weiter geschrumpft und liegt jetzt bei 0,2 Prozentpunkten. Matheis erhält 25,8 Prozent der Stimmen, Bisanz muss sich mit Platz drei zufrieden geben (25,1 Prozent). Herhammer hat damit besser abgeschnitten als seine Partei, die auf Wahlkreisebene nur Platz drei erreicht, hinter der SPD (26,4) und der AfD (25,5).

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„Gewonnen ist gewonnen“, freute sich Herhammer, der am Ende 11.012 Stimmen auf sich vereinte, während 10.922 Wähler ihr Kreuzchen bei Dennis Matheis machten. Dass der Wahlkreis 45 für die CDU ein „schwieriger Beritt“ sein würde, habe er erwartet, sagte Herhammer. Dass es am Ende aber so knapp ausgehen würde, überraschte ihn dann aber doch. Wirklich lange feiern konnte der Lehrer am Sonntag aber nicht. „Am Montag lasse ich eine Kursarbeit schreiben und habe neun Stunden Schule“, erzählte er mit einem Lachen. Spätestens ab dem 18. Mai, wenn sich das Landesparlament konstituiert, wird er aber vom Schuldienst freigestellt. Bis dahin „wird viel Arbeit auf mich zukommen, um den Abschied von der Schule und den Einstieg ins Parlament zu organisieren.“ Arbeit, auf die er sich freut.

Im Wahlkampf hatte Herhammer für kleinere Klassen, unangekündigte Teste und eine IT-Fachkraft pro Schule geworben. Der Physiker unterrichtet seit fast zwanzig Jahren Physik, Mathematik und Informatik am Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern.

„Gekämpft wie ein Tiger“

Der 28-jährige Dennis Matheis (Niederkirchen) räumte ein, dass es „schon sehr weh“ tue, so knapp an einem Sieg vorbei zu schrammen. „Aber ich habe gekämpft wie ein Tiger und brauche mich definitiv nicht zu verstecken als Newcomer gegen einen erfahrenen Kandidaten“, fügte er hinzu. Dass der AfD-Kandidat teilweise vorne gelegen hat, habe ihn sehr beschäftigt. „Wir müssen wesentlich bürgernäher werden und uns auch für die Arbeiter wieder sichtbarer einsetzen“, analysierte er. Matheis hatte sich im Wahlkampf für eine Förderung des Ehrenamts eingesetzt und für mehr Chancengleichheit. Die Gründe für die Schlappe im Landesergebnis sieht er zum Teil auch auf Bundesebene.

Dirk Bisanz verdankt dem AfD-Ergebnis auf Landesebene - 19,5 Prozent der Zweitstimmen – seinen Einzug ins Mainzer Parlament. Listenplatz 13 reichte dem Kaiserslauterer Zahnarzt, um für die drittstärkste Fraktion einen Sitz in Mainz zu erringen. Es sei zwar schade, dass es für das Direktmandat nicht gereicht habe, doch das Ergebnis insgesamt mache ihn stolz, sagte er. Bisanz (67) ist seit 2017 bei der AfD, in früheren Zeiten hatte er einmal Wahlkampf für Helmut Kohl gemacht. Im Wahlkampf hat er angekündigt, sich vor allem um die Gesundheitspolitik kümmen zu wollen. Es gebe zu wenige Ärzte, um das zu ändern, müssten deren Gehälter höher sein, hatte er gesagt.

Kuhn: Insgesamt erleichtert

Für Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) war das Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat ebenfalls sehr aufregend. „Wir haben mit Herrn Herhammer mitgebibbert“, sagte er. Insgesamt sei er erleichtert über das Wahlergebnis, zumal die Verbandsgemeinde nicht „blau“ geworden ist. Die SPD liegt hier bei den Zweitstimmen mit 27,7 Prozent vorne, die AfD auf Platz zwei (27,1), die CDU auf Platz drei (24 Prozent). Bei den Erststimmen liegt in der Verbandsgemeinde allerdings AfD-Kandidat Bisanz knapp vor dem CDU-Kandidaten Norbert Herhammer. „Das ist schon frustrierend“, sagte Kuhn. Er habe sowohl Herhammer als auch Dennis Matheis von der SPD als sehr engagiert wahrgenommen, während er von dem AfD-Kandidaten noch nicht einmal wisse, „wie er aussieht“. Kuhn hofft nun, dass die neue Regierung vor allem bei den Kommunalfinanzen und in der Bildung neue Akzente setzt. Das Ergebnis sei insgesamt doch ein deutlicher Denkzettel für die SPD.

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SPD-Gemeindeverbandsvorsitzender Erich Pojtinger sieht die Gründe dafür zum Teil in der Bundespolitik, zum Teil aber auch in der Landespolitik. Beim Thema Kommunalfinanzen hätten die Sozialdemokraten vor Ort sich doch etwas im Stich gelassen gefühlt. „Wir mussten da teilweise eine Politik verteidigen, die wir selbst nicht gerade prickelnd fanden.“ Zu denken gebe ihm das Ergebnis der AfD.

Mit dem Ergebnis der Grünen zeigte sich Vorstandsmitglied Eva Ochsenfuß-Boese einigermaßen zufrieden. Die Grünen erhielten bei den Zweitstimmen 7,3 Prozent, Direktkandidat Michael Kunte erzielte 7,7 Prozent der Stimmen. „Natürlich hätten wir uns mehr gewünscht“, sagte Ochsenfuß-Boese. Doch die Stammwähler hätten der Partei die Treue gehalten, insgesamt hätten die Grünen sich als stabile Kraft erwiesen. Bedenken habe sie mit Blick auf eine Große Koalition. Sie sei in Sorge, dass wichtige Themen nun zur Seite gerückt würden. Im Übrigen habe die Wahl gezeigt, was zuvor befürchtet worden war: Die Verbandsgemeinde fühle sich in dem neuen Wahlkreis nicht zu Hause. „Wir interessieren uns doch mehr für die Ergebnisse im Wahlkreis Neustadt als für die in Kaiserslautern“, erklärte die Grünen-Politikerin.

Dirk Hedtke (Bündnis Sahra Wagenknecht), einziger Direktkandidat aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, erhielt im gesamten Wahlkreis 2,2 Prozent der Stimmen, in der Verbandsgemeinde Lambrecht 4,2 und in der Stadt Lambrecht 5,7 Prozent. „Der Wahlkampf war auf CDU und SPD fokussiert, da habe ich nicht mehr erwartet“, sagte er.