Als Konzertveranstalter ist Christoph Schmid der Zusammenhang zwischen Kunst und Geld so klar wie kaum jemandem sonst. „Mein Umsatz ist im ersten Halbjahr gleich null“, sagt er. Doch der Hambacher lässt sich davon kein bisschen entmutigen.

Drei Termine in Hambach und einen in Landau hatte Schmid in diesem Frühjahr geplant: Musikkabarett, Folk, Country, Soul & Rock. Aufgrund der Corona-Pandemie ist nun alles anders gekommen. Und auch die beiden Termine Anfang August mit „Dhalia’s Lane“ im Park der Villa Böhm und „Her“ im Haardter Steinbruch sind inzwischen nicht mehr zu halten. Doch Schmid ist froh, dass es ihm gelungen ist, fast alle Veranstaltungen durch Verschiebungen in den Herbst oder ins nächste Jahr zu retten. „Ich kenne die Künstler ja alle persönlich“, sagt er. Das erleichtere vieles.

Um die Konzerte zu verlegen hatte und hat er ich trotzdem einiges an Organisation zu leisten: Hotelreservierungen stornieren zum Beispiel, „was im Moment besonders schwierig ist und neben Nerven auch Euros kostet“, wie er sagt. Das Homeoffice ist dagegen keine besondere Belastung für ihn. „Ich bin ja in der glücklichen Lage, auch sonst von zu Hause aus zu arbeiten.“ Generell glaubt Schmid, dass die meisten Menschen derzeit freundlicher und rücksichtsvoller miteinander umgehen. Er selbst ist natürlich über jeden dankbar, der schon jetzt Karten kauft. Sein nächstes Konzert in Neustadt wäre nach derzeitigem Stand das mit „Water & Sand“ am 6. November im Weingut Schäffer.

Wenn Corona vorbei ist, soll groß Hochzeit gefeiert werden – mit Party im Garten

Und all die übrige Zeit, von der wir momentan mehr als sonst haben? Hier erzählt Schmid von seiner Liste mit „Anekdoten und Videos“ von Konzerten, die er zum Beispiel früher in der alten „Musikwerkstatt“ veranstaltet hat. Übers Internet veröffentlicht er diese, quasi als schöne Erinnerung für die Besucher. Auch die Aktion, jeden Tag mit einem Song auf seiner Facebook-Seite „für Optimismus und Freude“ zu sorgen, ist ihm ein Anliegen. Am Mittwoch zum Beispiel war dies ein Stück von „Madison Violet“, am Tag davor ein „Simon and Garfunkel“-Cover von „Ocie Elliott“.

Und wie geht es weiter, wenn alles überstanden ist? Hier muss Schmid nicht lange überlegen: „Wir wollen dann unsere schon eingeplante Hochzeitsparty im Garten feiern“, erzählt er vom größten Wunsch, den er und seine langjährige Partnerin haben. „Ich hoffe das klappt!“