Auch die beliebte Konzertreihe der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche kehrt nun endlich wieder aus dem Lockdown zurück – wenn auch mit Blick auf die räumlichen Kapazitäten und die Abstandsregeln nicht am angestammten Ort, sondern in der nur wenige Meter entfernten Martin-Luther-Kirche. Der erste Termin seit rund acht Monaten steht bereits am kommenden Sonntag an. Und die weiteren Planungen sehen bis September je zwei Konzerte pro Monat vor – ohne Sommerpause.

Den Auftakt am Sonntag, 20. Juni, gestaltet das „Skylark String Trio“, bestehend aus dem Speyerer Konzertgitarristen und Lautenisten Christoph Stadler und dem Violinisten-Ehepaar Stefan und Assel Beshan, das wie schon bei seinem letzten Gastspiel in Winzingen im Januar 2020 wieder unter dem Motto „All Time Favourites“ zu einer musikalischen Welt- und Zeitreise mit Klassik-Evergreens, Walzermelodien, ungarischem Csardas und Swing einlädt.

Viele bekannte Gesichter prägen auch das weitere Programm: Am 27. Juni gibt es eine Wiederbegegnung mit der Gruppe „Gypsy Gold“, mehreren bulgarischen Vollblutmusikern mit Roma-Wurzeln, die ursprünglich aus Shumen bei Varna am Schwarzen Meer stammen, aber bereit seit einigen Jahren in Neustadt leben. Sie versprechen einen bunten Mix aus kultivierter „Zigeunermusik“, Weltmusik, Klassik, Jazz und Swing, dargeboten mit Akkordeon, Gitarre und Geige.

Virtuos geht es auch im Juli weiter: Am 11. des Monats präsentieren die beiden wohlbekannten Neustadter Musikgrößen Norbert Gamm (Renaissance-Blockflöten) und Andrea Baur (Laute) ein gemeinsames Alte-Musik-Programm, das den Titel „... gut Lawttenschlaher, Pfeÿffer ...“ trägt und in die Zeit um das Jahr 1500 führt, als der junge Nürnberger Maler Albrecht Dürer zu seiner prägenden Reise nach Venedig aufbrach. Am 25. Juli folgt der im Taunus lebende Konzertgitarrist Wolfgang Mayer mit einem „Viva!“ betitelten musikalischen Best of der spanischen und lateinamerikanischen Gitarrenmusik auf den Spuren von Komponisten wie Joaquin Rodrigo, Sabicas, Francisco Tarrega und Heitor Villa–Lobos.

Größere Formationen gibt es dann wieder in den beiden folgenden Monaten: am 1. August ein junges Quartett mit der Besetzung Bratsche, Cello, Klavier und Gesang und am 22. August ein Trio mit Klavier, Geige und Gesang, am 12. September das mit Klarinette, Violine, Cello, Gitarre und/oder Kontrabass bestückte Instrumental-Ensemble „I Cantori“ aus Mannheim und Schwetzingen und am 19. September das Saxophonquartett „Sax 4 Fun“ aus Landau.

Noch Fragen?

Alle Konzerte finden bis auf weiteres in der Martin-Luther-Kirche statt, in der rund 80 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Bis zur Einnahme des Platzes ist das Tragen einer Maske verpflichtend, am Platz kann diese abgelegt werden. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Es gibt keine Pause. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen zu gleichen Teilen der Alten Winzinger Kirche und den ausführenden Künstlern zugute.