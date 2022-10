Back to the roots: Im Rahmen von zwei Herbstkonzerten konzertieren die Geschwister Gabriele Haubner (Violine) und Andreas Maurer-Büntjen (Orgel) in Lambrecht und auf der Hambacher Höhe.

Die beiden Kinder des bekannten Organisten Herwig Maurer sammelten ihre ersten musikalischen Erfahrungen in der Klosterkirche Lambrecht und freuen sich nun, gemeinsam an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurückzukehren, um als Duo und in Solostücken eine reichhaltige Auswahl an klassischer Literatur vom Barock bis in die Moderne zu präsentieren. Bildnerisch begleitet werden ihre Darbietungen von der Musikerin und Malerin Caroline Korn.

Den ersten Gottesdienst in seinem Leben gestaltete Andreas Maurer-Büntjen an der berühmten Geib-Orgel an der Klosterkirche zu Lambrecht. Die Kirchenmusik in der Pfalz mit dem Schwerpunkt in Lambrecht, der Mitwirkung in der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz unter dem damaligen Landeskirchenmusikdirektor Heinz-Markus Göttsche waren für seinen musikalischen Lebenslauf prägend. Nach der Schulzeit studierte er in Freiburg Kirchenmusik und im Konzertfach Orgel, das er „mit Auszeichnung“ abschloss. Nach sechs Jahren als Kirchenmusiker in Hamburg wirkt er seit 2004 als Bezirkskantor an der Marienkirche in Bad Segeberg. Im Dezember 2020 wurde ihm der Ehrentitel „Kirchenmusikdirektor“ von der Kirchenleitung der Nordkirche zuerkannt.

Verbindung von Musik und Malerei

Gabriele Haubner spielt neben ihrer Tätigkeit als Orchestermusikerin bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen in mehreren Kammermusikformationen. Mit ihrem Bruder Andreas Maurer-Büntjen hat sie schon von klein auf eine musikalische Verbindung, die sich durch das Studium zog und auch danach noch eine rege Fortsetzung fand.

Caroline Korn (Life-Painting), Musikerin und Malerin, studierte mit Gabriele Haubner zusammen an der Hochschule für Musik in Heidelberg-Mannheim Violine und ist Mitglied des Philharmonischen Orchesters in Heidelberg. Neben ihrer Tätigkeit im Orchester gewann die darstellende Kunst in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Ihre Bilder stellte sie meist in sakralen Räumen aus und stets war die Verbindung zur Musik gegeben.

Erhalten und Wandeln

Für ihre „Festlichen Herbstkonzerte“ am Samstag, 15. Oktober, in der Pauluskirche auf der Hambacher Höhe und am Sonntag, 16. Oktober, in der Ehemaligen Klosterkirche in Lambrecht, jeweils um 19 Uhr, hat das Duo jeweils unterschiedliche Programme vorbereitet. Das Konzert in Hambach wird als Benefizkonzert zur Instandsetzung und Erhaltung der Orgel durchgeführt, während das Konzert in Lambrecht als Wandelkonzert in der Vorhalle und auf der Orgelempore konzipiert ist. Dabei wird Karoline Korn während des Spiels ihre Eindrücke direkt in Malerei festhalten.

Auf dem Programm stehen Werke von Vivaldi, Bach, Pärt, Mendelssohn, Rheinberger, Stamm, Mozart, Telemann, Böhm und Cocherau. Der Eintritt ist jeweils frei. Um Spenden wird gebeten.