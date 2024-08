Nicht nur Musik für die Königin der Instrumente gab es beim Neustadter Orgelsommer in der Stiftskirche, so beim Konzert mit Musik von Matthias Weckmann.

Mit der Orgelnacht am Samstag in der Stiftskirche zu Ehren des vor 350 Jahren in Hamburg verstorbenen Komponisten Matthias Weckmann durchbrach das Festival Neustadter Orgelsommer den Zyklus der reinen Tasten-Konzerte und ergänzte die spannende barocke Werk-Schau der Orgelmusik durch Geistliche Konzerte und Sonaten des norddeutschen Meisters; der im Übrigen zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Musiklebens im 17. Jahrhundert zählte. Und dessen Oeuvre unter dem Festival-Motto „Sterne des Südens“ geradezu zwangsläufig in den Fokus rücken musste.

Zählte er doch in seiner Zeit zu den Schlüsselfiguren im Vermittlungsprozess zwischen den musikalischen Gepflogenheiten deutscher Machart und den neuartigen Impulsen, die aus dem Nachbarland Italien herüberschwappten. Der Schüler von Heinrich Schütz adaptierte, verfeinerte und entwickelte das südländische Formenspiel freudig und so überzeugend weiter, das er auch in Italien – bis heute – zu den Instanzen barocker Kompositionskunst zählt.

Perlen aus dem Sonaten- und Concerto-Schatz

erto-SchatzSimon Reichert hatte für diesen Abend mit Perlen aus dem Sonaten- und Concerto-Schatz Weckmanns ein exzellentes Ensemble hochklassiger Solisten verpflichtet. Allen voran der großartige Counter James Hall, der bereits im Frühjahr bei der Aufführung der Bach’schen Johannespassion entzückt hatte. Dazu den britischen Tenor Kieran White und Wolf-Matthias Friedrich, Bariton – beide hochreputiert im Bereich der Alten Musik.

Gleiches galt für die Besetzung der internationalen Instrumentalisten-Riege mit Cosimo Stawiarski, Katharina Heutjer und Fritz Burkhardt, Violinen, Franziska Finck, Sabine Kreutzberger und Laura Frey, Gamben, Frithjof Smith; Zink, Melanie Flahaut, Dulzian und Simen van Mechelen, Posaune. Festivalleiter Simon Reichert übernahm den Orgel-Part.

Mehr Konzerte

Und so geht es weiter im Neustadter Orgelsommer: Das vierte Kompaktwochenende streift am Freitag, 9. August, und Sonntag, 11. August, jeweils 18 Uhr, dazwischen in der langen samstäglichen Orgelnacht mit Wein-Lounge (19 Uhr) und gleich vier Solisten noch einmal quer durch die Herkunftsländer der „Interpreten-Sterne des Südens“.

Der Italiener Luca Scandali, der in Riva des Garda und Pesaro unterrichtet, Andrés Céa Galán aus Barcelona und der aus Lissabon stammende Joao Janeiro, dazu Simon Reichert widmen sich im spannenden Wechsel dem Fundus für Tastenmusik, nicht nur ihrer Heimatländer.

Info

Tickets: www.ticket-regional.de/neustadter-orgelsommer; in Neustadt bei Buchhandlung Quodlibet, Tabak-Weiss, Tourist-Info und bei Schorle-Helden Duttweiler.