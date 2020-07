Die aus Neustadt stammenden Musiker Peter Tilling (Violoncello) und Maria Stange (Harfe) spielen am Sonntag, 26. Juli, um 18 und 20 Uhr in der Pauluskirche Hambach französische Musik für Cello und Harfe. Peter Tilling, Cellist und Dirigent, ist Leiter des ensemble risonanze erranti. Er dirigierte Tannhäuser bei den Bayreuther Festspielen, Lohengrin von Sciarrino und Satyricon von Maderna bei den Salzburger Osterfestspielen, Monteverdis Poppea an der Opèra de Montpellier und Die Frau ohne Schatten am Opernhaus Zürich. Im Juni debutierte er als Dirigent beim Ensemble Modern Frankfurt. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Komponisten Wolfgang Rihm, Nikolaus Brass und Birke Bertelsmeier. Diesen Monat arbeitet er mit Simon Steen-Andersen am einzigen Projekt, das dieses Jahr im Bayreuther Festspielhaus stattfindet: The loop of the Nibelung (die Sendung wird am 28. Juli im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt). Als Cellist legte er sein Konzertexamen an der Musikhochschule Karlsruhe bei Martin Ostertag ab und spielte bei den Münchner Philharmonikern. Maria Stange ist Professorin für Harfe an den Musikhochschulen Karlsruhe und Stuttgart und ist eine gefragte Solistin, unter anderem mit dem Sinfonieorchester des SWR und dem Ensemble Modern. Sie ist Harfenistin im ensemble risonanze erranti. Auf dem Programm des Konzerts in der Pauluskirche stehen Werke von Claude Debussy, Eugène Ysaÿe, Gabriel Fauré, Maurice Ravel; Marin Marais werden Werke von Paul Hindemith, des italienischen Cellisten Enrico Mainardi und Hildegard von Bingen gegenübergestellt. Die Künstler wollen mit diesem Konzert auf die Situation freischaffender Musiker in der Corona-Krise aufmerksam machen. Karten kosten 15 , ermäßigt 8 Euro, es stehen 55 Plätze mit entsprechendem Abstand zur Verfügung. Voranmeldung per E-Mail an pfarramt.hambach@evkirchepfalz.de oder unter der Telefonnummer 06321/84770.