Musik und Texte gegen den Krieg erwarten die Besucher am Freitag, 8. April, um 19 Uhr bei einem Friedenskonzert in der Martin-Luther-Kirche in Neustadt. Prominentester Gast ist die Mannheimer Journalistin Irina Peter, unter anderem Macherin eines Podcasts zur Geschichte und Lebensrealität der Russlanddeutschen und im vergangenen Jahr Stadtschreiberin der derzeit von der russischen Armee bedrängten Hafenstadt Odessa in der Ukraine. Bei der Veranstaltung sollen Spendengelder für die humanitäre Hilfe in der Ukraine gesammelt werden. Weitere Teilnehmer sind die Neustadter Schriftstellerin Katharina Dück, der Speyerer Mundart-Autor Matthias Zech, der Sänger und Liedermacher Uli Valnion und der Chor „Die roten Raben“ vom „Arbeitskreis Demokratisches Volkslied“, der Posaunenchor Hambach-Winzingen, Josef Rill, hervorgetreten unter anderem als Mitglied der „New Paltz Band“, am Kontrabass und Heribert Hansen an der Gitarre. Die Moderation übernimmt Pfarrer Frank Schuster. Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös geht an die Diakonie-Katastrophenhilfe. Wer sich derweil schon einmal ein wenig in Irina Peters Odessa-Erfahrungen einlesen möchte, kann dies unter www.stadtschreiberin-odessa.de tun. Auf diesem Blog schreibt sie auch heute noch über die aktuelle Lage, denn sie hat nach wie vor viele Kontakte in die Ukraine.