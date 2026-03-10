Über den Winter wurde es restauriert, jetzt wird das wertvolle Steinmeyer-Pedalharmonium am Sonntag von der prot. Kirchengemeinde feierlich wieder in Dienst gestellt.

Die Initiative, das Instrument aus dem Jahr 1906, das lange in Dornröschenschlaf versunken war, zu restaurieren und so wieder der musikalischen Praxis zuzuführen, hatte 2022 der Musikwissenschaftler und Organist Ulrich Loschky ergriffen (wir berichteten hier und hier). Unterstützt durch eine groß angelegte Spendenkampagne konnte das auch von der Landesdenkmalpflege mit dem Prädikat „einzigartig“ bedachte und in den Rang eines „beweglichen Kulturerbes“ erhobene Harmonium im Herbst an die bewährte Orgelmanufaktur Andreas Lenter in Großsachsenheim bei Ludwigsburg überstellt werden. Jetzt erstrahlt es klanglich wie optisch in neuem Glanz, und für kommenden Sonntag lädt die protestantische Kirchengemeinde Elmsteiner Tal zur Einweihung, beziehungsweise feierlichen Wiederinbetriebnahme in die evangelische Kirche.

Den Gottesdienst um 10 Uhr werden der Neustadter Dekan Andreas Rummel sowie Oberkirchenrat Markus Jäckle liturgisch begleiten. Zum ersten Mal erklingen soll das Instrument unter den Händen von Organistin Dorina Schmidt mit Original-Werken der französischen Komponistin Cécile Chaminade. Mitgestalten werden die Feierstunde auch der protestantische Kirchenchor unter Leitung von Axel Thirolf sowie der Posaunenchor „Soli Deo Gloria“ mit Christa Rottmayer am Pult.

Im Mittelpunkt des Konzerts um 18 Uhr wird das „Requiem“ von Gabriel Fauré stehen, in dessen instrumentaler Besetzung das Harmonium neben Streichern, Harfe, Bläsern und Pauke zwingend vorgegeben ist. Die „Messe basse“ und „Cantique de Jean Racine“ aus der Feder desselben Komponisten, Edward Elgars „Sospiri“ und ein „Kyrie“ von André Messager – von Ulrich Loschky aus dem in der Bibliothèque nationale des France befindlichen Autograph eigens übertragen – komplettieren das Programm. Ausführende sind Leonie Strauch (Sopran), Daniel Herrscher (Bariton=, der Kammerchor „Ex Corde“, der Frauenchor „Cantilena“, das Kammerensemble „Covadonga Alonso“ mit den Bläsern von „Soli Deo Gloria“, Ulrike Busse (Harfe) sowie Harald Buchta (Pauken). Die Leitung teilen sich Dorina Schmidt, die auch das Harmonium spielt, und Alexander Burda. Der ist in Elmstein aufgewachsen und aktuell Studienrat am Musikgymnasium Böblingen sowie Professor an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen. Der Eintritt ist frei bei Bitte um Spenden.