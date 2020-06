Wer am Montag, 29. Juni 2020, auf dem SWR2-Hörfunkprogramm zwischen 10 und 12 Uhr die beliebte Sendung „Treffpunkt Klassik“ einschaltet, findet sich – zumindest akustisch – als Gast in der Stiftskirche.

Anfang Juni hatte das Aufnahme-Team in Neustadt Station gemacht und Teile des Orgel-Sommer-Nachtkonzerts mit Werken von Dietrich Buxtehude und dem recht unbekannten norddeutschen Barockmeister David Pohle vorab aufgezeichnet. Mit Bezirkskantor Simon Reichert an der Orgel musizierten die Sopranistin Miriam Feuersinger und ein kleines Ensemble von Spitzenkräften der Alte-Musik-Szene - Cosimo Stawiarski und Katharina Heutjer, Violinen, sowie Simon Linné, Theorbe und Laute.

Neben einer Komposition des Schütz-Schülers Pohle wird die Kantate „Schaffe in mir Gott ein reines Herz“ von Buxtehude zu hören sein, außerdem gibt es kleine erhellende Kommentare der Ausführenden zu den Werken. Das neue Format im Rahmen der vormittäglichen Klassik-Sendung, das tagtäglich quer durch das komplette Sendegebiet irgendwo Station macht, wurde in der konzertarmen Corona-Zeit entwickelt und erfreut sich steigender Beliebtheit.

SWR-Kulturredakteurin Doris Blaich, die die Sendung auch moderiert, zollte den Ausführenden großes Lob: Die Aufnahme sei „wunderschön geworden und so berührend!“ Alle Kollegen, die sie gehört hätten, seien total begeistert gewesen und jetzt hoffe man auf ebenso begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sie verweist zusätzlich auf ein SWR2-Abendkonzert am 11. Juli, ab 20:03 Uhr, in dem nochmals Ausschnitte aus der Neustadter Produktion zu hören sein werden. Der Podcast zur Sendung geht am Dienstag, 30. Juni, online und ist zu erreichen unter www.swr2/zusammenspielen.

Wer das komplette Buxtehude-Programm mit den genannten Solisten live erleben möchte, der sei auf das Nachtkonzert im Rahmen des „Neustadter Orgelsommers 2020“ am Samstag, 25. Juli 2020, 20 Uhr, in der Stiftskirche hingewiesen. Nach Auskunft von Simon Reichert gibt es noch wenige Karten, zu erwerben ausschließlich bei der Neustadter Bücherstube (06321/2235).