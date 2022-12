Seit Juni 2021 beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Frage, wie das technisch in die Jahre gekommene und inhaltlich teilweise fragwürdig gewordene Neustadter Stadtmuseum fit für die Zukunft gemacht werden kann. Ein Konzept wurde jetzt bei der jüngsten Kulturausschusssitzung vorgestellt – es lässt allerdings vieles offen.

Fest steht immerhin, dass bereits im kommenden Jahr ein Planungsbüro damit beauftragt werden soll, ein Ausstellungskonzept zu erarbeiten. 15.000 Euro sind dafür im Haushalt 2023 vorgesehen. Auf welcher Grundlage die Experten tätig werden sollen, umreißt das von der Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Rolf Müller, Fachbereichsleiter für Bildung, Kultur und Sport bei der Stadtverwaltung, erarbeitete Papier allerdings nur in sehr groben Zügen. Vor allem inhaltlich bleibt es ziemlich schwammig.

Ein eigenes Mittelalter-Museum liegt erst einmal auf Eis

Ein Knackpunkt ist wie nicht anderes zu erwarten die Raumfrage. Das Museum wird, auch wenn anderes aus Sicht der AG wünschenswert wäre, auf absehbare Zeit auf die sieben Räume im Hochparterre der Villa Böhm beschränkt bleiben. Die Überlegung, das Mittelalter in die Altstadt auszulagern und so zumindest für etwas Entlastung zu sorgen, werde vorerst nicht weiterverfolgt, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel. Ein künftiges „Museum für mittelalterliches Wohnen“ im Laubengang der historischen Herberge zum Löwen, auch als Kuby’scher Hof bekannt, ist als Konzept in dem Papier aber noch zu finden und hat auch einigen Reiz.

So jedoch bleibt vorerst die Villa Böhm als Standort, wobei Weigel den Gedanken, den Kunstverein aus dem Obergeschoss zu vertreiben, ausdrücklich ausschloss. Er regte aber an, die fünf Räume oben zumindest in jenen Phasen in die Museumskonzeption einzubeziehen, in denen dort keine Ausstellungen des Kunstvereins oder (wie jetzt mit der Annette-Swoboda-Schau) der Stadt laufen. Wie diese Vorgabe des „Das-erste-Obergeschoss-Mitdenkens“ konkret aussehen könnte, wurde nicht spezifiziert. Ausschussmitglied Pascal Bender brachte den Begriff „Augmented Reality“, also computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung, in die Diskussion ein, doch Weigel verwies sofort auf die hohen Kosten solcher Projekte. Immerhin setzte sich als Grundkonsens durch, zumindest die Sonderausstellungen des Stadtmuseums, die bislang zumeist unter engsten Platzverhältnissen in der ehemaligen Küche der herrschaftlichen Villa über die Bühne gehen, nach oben zu verlegen.

Was soll künftig noch gezeigt werden?

Inhaltlich spricht das Konzept von einem „hybriden Museum“ mit „hauptsächlich digitalen/medialen Präsentationen mit einzelnen ausgewählten analogen Objekten“. Konzentrieren will man sich dabei auf die fünf Themenschwerpunkte „Stadtgründung/-geschichte“, „NS-Zeit und Demokratiegeschichte“, „Wirtschaftsgeschichte“, „wichtige Persönlichkeiten und Frauen“ sowie „Bildungsgeschichte. Da dies auf dem vorhandenen Platz kaum angemessen zu realisieren ist, wurde ein rotierendes System ins Spiel gebracht, bei dem jeweils einer der Schwerpunkte für ein bis zwei Jahre in den Mittelpunkt gestellt werden und der Rest in dieser Zeit ins Depot gepackt werden soll. An der Idee, die komplette Stadtgeschichte abzubilden, solle aber grundsätzlich festgehalten werden, so OB Weigel. Dies sei auch der ausdrückliche Wunsch des Museumsfördervereins, dessen Mitglieder sogar eigens zu ihren Vorstellungen befragt wurden. Auch eine stärkere inhaltliche Vernetzung mit dem Kunstverein wird in dem Konzept angeregt, ohne auszuführen, wie das denn konkret aussehen könnte.

In der anschließenden Diskussion warnte Ausschussmitglied Gerhard Hofmann unter anderem davor, die Präsentation im Museum durch Überdigitalisierung zu entkernen. „Das Museum hat ganz tolle Stücke“, verwies er auf die Qualität der Exponate. Auch stehe weiter die Frage im Raum, wer die Inhalte verantworte. Dass dies nicht die Abteilung Archiv/Museum leisten kann, stellte OB Weigel klar: „Wir werden auch inhaltlich Sachverstand einkaufen müssen.“ Rein rechnerisch stehen der Abteilung bislang 23,5 Wochenstunden für die Museumsarbeit zur Verfügung, doch bleibe dies oft Theorie, wie die Leiterin Birgit Merkle erklärte. Weil das Archiv eine kommunale Pflichtaufgabe ist, das Museum dagegen als „freiwillige Leistung“ eingestuft wird, wird sich daran auch nichts ändern.

Mindestens zwei, eher wohl drei oder vier Jahre

Als Zeitplan für die Neugestaltung nannte Merkle mindestens zwei, eher aber wohl drei bis vier Jahre. Dabei hofft man auch auf Fördermittel des Museumsverbands. Dieser empfiehlt übrigens ausdrücklich, die Bürger und den Förderverein bei der Planung einzubeziehen.