Der Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf fordert in einem Teil der Lilienthalstraße ein Parkverbot. Die Stadt hat aber Bedenken. Die Ortsvorsteherin ist verärgert.

Man hört es Fabienne Gerau-Frisch (CDU) an, dass sie sauer ist. Die Ortsvorsteherin von Lachen-Speyerdorf ist wohl auch ein bisschen überrascht, dass ein Votum des Ortsbeirats auf wenig Gegenliebe bei der Stadtverwaltung stößt. Es geht um die Lilienthalstraße, die aus Speyerdorf hinaus und zur Brücke über die A65 führt. Der Ortsbeirat hat in seiner Sitzung im Januar dafür gestimmt, dass in der Straße zwischen Fußgängerampel und Bistro ein Parkverbot eingerichtet wird. Wenn dort Autos parkten, kämen keine zwei weiteren Wagen mehr aneinander vorbei, sagt Gerau-Frisch, was den Begegnungsverkehr erschwere. Gerade zu den Stoßzeiten würden dann lange Staus entstehen, die teilweise bis zur A65-Brücke zurückreichten.

Das Problem ist laut Gerau-Frisch noch gar nicht so alt. Denn die früheren Anwohner hätten immer in ihren Höfen geparkt, das würden die neuen Bewohner einiger Häuser aber anders halten. Mit einem Parkverbot will der Ortsbeirat den Verkehrsfluss verbessern. Beschließen kann dies das Gremium aber nicht, sondern nur die Bitte an die Verwaltung richten. Von dort habe sie aber eine Ablehnung erhalten, berichtet die Ortsvorsteherin.

Die RHEINPFALZ fragte bei der Stadt nach, was die Gründe für die Ablehnung seien. Die Pressestelle teilte dazu mit, dass der Wunsch des Ortsbeirats der Stadtverwaltung bekannt und „verwaltungsintern in Prüfung“ sei. „Eine Ablehnung wurde nicht ausgesprochen“, widerspricht die Stadt den Angaben der Ortsvorsteherin. „Zunächst wurden und werden verschiedene Organisationseinheiten angehört, unter anderem die städtische Verkehrsplanung, die Ordnungsbehörde, die Polizei sowie das Busunternehmen, das hier den Linienverkehr betreibt“, heißt es von der Stadt weiter. Dies sei noch nicht abgeschlossen, insbesondere nicht die Auswertung.

Die Verwaltung klingt skeptisch

Rückfrage bei Gerau-Frisch, wieso sie von einer Ablehnung ausgeht. Sie habe dazu eine eindeutige Mail von der Stadt erhalten, erklärt die Ortsvorsteherin, bei der sogar zwei Abteilungen der Verwaltung eingebunden gewesen seien.

Die Antwort der Verwaltung an die RHEINPFALZ lässt auch eine deutliche Skepsis mit Blick auf den Wunsch des Ortsbeirats erkennen. Verkehrsrechtliche Anordnungen müssten sehr gut begründet sein, heißt es, beispielsweise, wenn ein Unfallschwerpunkt bestehe oder es tatsächlich zu einem „Verkehrschaos“ komme, wie vom Ortsbeirat dargelegt. „Auch solche Aspekte müssen verifiziert werden.“

Grundsätzlich würden absolute Haltverbote nur in äußersten Ausnahmefällen angeordnet, beispielsweise bei Feuerwehrzufahrten. „Schließlich muss stets die Verhältnismäßigkeit einer solchen Anordnung berücksichtigt werden.“ Bei einem absoluten Haltverbot wäre es etwa auch den Anwohnern untersagt, zum Be- und Entladen oder Ein- und Aussteigen vor ihrem Anwesen kurz zu halten, weist die Verwaltung auf mögliche Folgen hin.

Kreiselsperrung verschärft die Lage

Gerau-Frisch betont indes, dass der Ortsbeirat kein absolutes Haltverbot, sondern ein Parkverbot gefordert habe, um Dauerparken zu verhindern. Ein einseitiges Haltverbot sei ihr hingegen von der Verwaltung angeboten worden, berichtet sie. Doch das würde ihrer Ansicht nach nichts bringen: „Das ändert nichts, die Leute parken ja jetzt schon nur auf einer Seite.“ Nicht weil es vorgeschrieben sei, sondern weil bei beidseitigem Parken kaum noch ein Auto durchkomme.

Gerau-Frisch ergänzt, dass der Ortsbeirat sich extra schon im Januar mit der Thematik befasst habe, in der Hoffnung, dass die Beschilderung bis zur Sperrung des Hornbach-Kreisels umgesetzt ist. Denn sie habe mit einer dann zusätzlichen Verkehrsbelastung für Lachen-Speyerdorf gerechnet, was die Verwaltung aber nicht so gesehen habe.

Seit gut einer Woche ist die Sperrung des Kreisverkehrs wegen seines Ausbaus nun Realität, und die Ortsvorsteherin sieht sich in ihren Befürchtungen bestätigt. „Der Verkehr ist definitiv mehr geworden“, sagt sie. Als Beleg verweist sie auf einen Stau von Mittwochmorgen, den sie fotografiert hat.

Busunternehmen: Verzögerungen durch Staus

Von der Stadt heißt es dazu, dass beobachtet werde, welche Auswirkungen die Hornbach-Kreisel-Sperrung auf die Lilienthalstraße habe. „Gegebenenfalls kann die Stadtverwaltung bei tatsächlichem Bedarf auch kurzfristige Maßnahmen ergreifen.“ Sie verweist auch darauf, dass wegen der Bushaltestelle „Ritterbüschel“ bereits im Einmündungsbereich ein Haltverbot bestehe. Von der Ordnungsbehörde würden regelmäßig Parkverstöße kontrolliert.

Es ist indes nicht nur der Ortsbeirat, der die Situation in der Lilienthalstraße als schwierig empfindet. Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt das Busunternehmen Palatinabus, dass es durch die dort geparkten Autos und den Gegenverkehr „zu Verzögerungen im Betriebsablauf durch Rückstau des Verkehrs kommt“. Grund für das hohe Verkehrsaufkommen sei die derzeitige Sperrung des Hornbach-Kreisels. „Daher würde ein Parkverbot in dem Teilstück der Lilienthalstraße den Verkehrsfluss begünstigen“, teilt das Unternehmen mit.

Ortsvorsteherin Gerau-Frisch will derweil nicht mehr abwarten, ob sie Schützenhilfe von der Stadt bekommt. Sie habe ein Schreiben an die Anwohner verfasst, in dem sie die Lage schildert, erzählt sie. Sie hoffe, dass die Leute dann freiwillig zumindest nicht mehr so oft an der Straße parkten.