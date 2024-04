Das Polizeipräsidium Rheinpfalz, zu dem auch die Neustadter Polizeiinspektion gehört, hat sich in der vergangenen Woche an der europaweiten Aktion „Speed“ beteiligt. Zwischen 15. und 21. April wurden verstärkt Geschwindigkeiten kontrolliert. Insgesamt rund 175.000 Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben kontrolliert, 5300 davon waren zu schnell unterwegs.

Los ging es montags unter anderem in Lachen-Speyerdorf auf der K1 am Adamsweg sowie in der Lambrechter Wiesen- und Hauptstraße. Knapp jeder Fünfte war zu schnell, der Spitzenreiter hatte 74 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone in Lambrecht auf dem Tacho. Das gibt einen Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld von mindestens 115 Euro.

Mehr als 60 km/h zu schnell

Am Dienstagabend wurde zwischen 22.25 und 0.15 Uhr auf der K1 zwischen Kernstadt und Lachen-Speyerdorf „geblitzt“. 13,8 Prozent der Fahrer hielten sich laut Polizei nicht an Tempo 70, ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer wurde mit 131 Kilometern pro Stunde erwischt. Die Konsequenz: ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und mindestens 480 Euro Bußgeld.

Mittwochs wurde von 18 bis etwa 20 Uhr in der Gemarkung Mußbach/Königsbach auf der L516 (Mußbach – Deidesheim) und der L519 (Mußbach – Meckenheim) kontrolliert. Von 95 Fahrzeugen waren acht schneller als 70 km/h. Der Spitzenreiter wurde mit 95 km/h auf der L516 an der Einmündung zur K21 in Richtung Mußbach gemessen.

Am Donnerstag fanden Radarkontrollen zwischen 12.45 und 13.30 Uhr an der B39 auf Höhe der Einmündung zur K9 (Mitfahrerparkplatz Neustadt-Süd, Richtung Hambach) statt. Von den 268 gemessenen Fahrzeugen waren nur drei schneller als Tempo 70. Im Anschluss kontrollierte die Polizei für etwa eine Stunde den Verkehr in der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße. Von 96 Fahrern waren elf schneller als 50 km/h. Am schnellsten war ein 25-jähriger Südpfälzer, der mit Tempo 80 durchs Wohngebiet fuhr.

Marathon-Tag am Freitag

Am Freitag, laut Polizei der „Marathon-Tag“ der Aktionswoche, wurden mehr als 60.000 Fahrzeuge kontrolliert und knapp 2000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Nicht aber in Elmstein, wo die Polizei am frühen Morgen vor der Grundschule und vor dem Bahnhof in der Bahnhofstraße Tempo 30 überwachte. Hier hielten sich alle ans Tempolimit. So gut lief es auch in der Langentalstraße in Weidenthal, wo aufgrund von Bürgerbeschwerden kontrolliert wurde. In der Lambrechter Hauptstraße wurden dagegen sieben von 86 Fahrzeugen beanstandet, die sich nicht an Tempo 50 hielten. Ein 56-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht wurde mit 84 km/h innerorts „geblitzt“. Auf ihn kommen ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte sowie 260 Euro Bußgeld zu.