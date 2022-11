Die Neustadter Polizei hat am Sonntag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Im ersten Fall ging es um einen 56-Jährigen. Bei der Kontrolle in der Talstraße ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,62 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass seine Fahrerlaubnis in Deutschland ungültig ist, da er 2018 bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt erwischt worden war. Ferner ergab sich, dass sich der 26-jährige Beifahrer illegal in Deutschland aufhält. Bei einer Kontrolle in der Karl-Helfferich-Straße fiel ein 54-Jähriger durch Cannabisgeruch auf. Ein Test verlief positiv, der Führerschein wurde sichergestellt.