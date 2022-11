Bei zwei Kontrollen zog die Polizei Autofahrer aus dem Verkehr. Der erste Mann war laut Polizeibericht um 10 Uhr morgens mit einem Transporter auf der K10 in Meckenheim unterwegs, als ihn die Beamten anhielten und Alkoholgeruch feststellten. Er habe acht Bier am Vorabend getrunken, erklärte der 36-Jährige aus dem Kreis Südwestpfalz. Ein Alkotest zeigte 0,74 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die weitere Fahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Auf den Führerschein muss der 36-Jährige einen Monat verzichten. In Haßloch war es laut Bericht Drogeneinfluss, den die Beamten in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr bei einem Autofahrer in der Bismarckstraße feststellten. Trotz deutlicher Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln wollte der 40-Jährige den Polizisten weismachen, nichts genommen zu haben. Der anschließende Test reagierte positiv auf gleich drei Drogenarten: Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin. Drei Gramm Amphetamin fanden die Beamten während der Kontrolle. Der 40-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.