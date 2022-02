Die Polizei hat am Montag- und Dienstagmorgen in der Neustadter Sauterstraße kontrolliert, ob sich die Pendler an das dort geltende Tempo 30 halten. Geblitzt wurde jeweils zwischen 7.15 und 8.15 Uhr. Anlass für die Kontrolle war, dass viele Pendler derzeit für ihre Fahrt zur Arbeit wegen der Baustelle in der Talstraße gerne auf die Sauterstraße ausweichen. Laut Mitteilung der Polizei wurde an beiden Tagen von insgesamt 140 Autofahrern die Geschwindigkeit gemessen. Nur 13 von ihnen waren zu schnell unterwegs – das entspricht einer Quote von etwa neun Prozent. Der Spitzenreiter war mit Tempo 45 geblitzt worden. Die 13 Temposünder müssen nach Angaben der Polizei nun Verwarngelder in Höhe von 30 und 50 Euro bezahlen.