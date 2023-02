Die Neustadter Polizei hat in der Nacht zum Montag um 1.30 Uhr bei einer Kontrolle in der Mittelhambacher Straße einen 27-Jährigen erwischt, der unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Da der Mann Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogentest gemacht: Dieser reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Der 27-Jährige räumte ein, dass er vergangene Woche bei einem Junggesellenabschied einen Joint geraucht habe. Die Fahrzeugschlüssel wurden einem Bekannten des 27-Jährigen übergeben. Dieser muss sich nun in einem Straf- sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.