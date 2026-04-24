Am gestrigen Freitagmorgen um 8.40 Uhr wurde ein 48-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem VW in der Böhlstraße von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei konnte laut der Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Tilidin steht. Daher wurde dem Fahrer laut Pressemitteilung auch eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel gleich einer Angehörigen übergeben. Nun erwartet den Mann ein entsprechendes Verfahren. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.