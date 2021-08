Die Neustadter Polizei hat am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr 40 Fahrzeuge am Sportplatz in der Branchweilerhofstraße kontrolliert. Im Fokus stand die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer. Nicht mehr verkehrstüchtig waren ein 28-Jähriger und eine 21-Jährige, bei denen die Beamten jeweils drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten. Den beiden wurden Blutproben entnommen, Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Zusätzlich muss sich die 21-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da die Polizisten in ihrem Auto eine geringe Menge Marihuana fanden.

Gegen 21.15 Uhr kontrollierten die Beamten eine 59-Jährige in der Quellstraße. Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, woraufhin auch ihr eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen wurde. Ihre Fahrzeugschlüssel musste die 59-Jährige abgeben. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.